Траур в Плимуте: убийца был стронником инцелов

Жители английского города Плимут собрались на траурном бдении со свечами в память о жертвах массового убийства, произошедшего в городе в четверг вечером. 22-летний Джейк Дэйвисон застрелил пять человек, включая свою мать и трехлетнюю девочку, и затем покончил с собой.

В качестве основой версии мотивов этого преступления полиция рассматривает ненависть по отношению к женщина и проблемы с психическим здоровьем. По данным расследования, злоумышленник был сторонником субкультуры "инцелов" — сообщества женоненавистников.

В полиции сообщили, что Дэйвисон совершил нападение с применением помпового ружья. В прошлом месяце он переоформил отозванную у него лицензию на владение огнестрельным оружием. Для этого он прошел курсы по управления гневом и правоохранительные органы призвали его годным.

Британские СМИ сообщают, что родственники нападавшего неоднократно обращались к властям и полиции за помощью из-за подозрений, что молодой человек страдает от психического расстройства, но в результате кризиса, вызванного пандемией, так и не получили поддержку.