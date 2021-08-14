Мексика: 500 лет со дня падения империи ацтеков

В Мексике отпраздновали пятьсот лет со дня падения Ацтекской империи.

13 августа 1521 года испанское войско конкистадора Эрнана Кортеса вместе с поддержавшими его индейскими племенами захватили столицу ацтеков, город Теночтитлан. Сейчас на его месте находится Мехико.

Ради взятия города Кортес уничтожил водопровод через соленое озеро Тескоко, посреди которого был построен Теночтитлан. В столице ацтеков уже несколько месяцев свирепствовала оспа, и когда город еще и лишился питьевой воды, он быстро пал под натиском испанцев на десантных бригантинах.

Чтобы отметить памятную дату, местные власти построили на главной площади Мехико реплику Темпло Майор — главного храма высокоразвитой ацтекской цивилизации.