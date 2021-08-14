Гаити: число жертв землетрясения растёт

Не менее 227 человек стали жертвами землетрясения в Гаити. Сотни людей ранены или числятся пропавшими без вести. Поисково- спасатльеные работы продолжаются, и число погибших ещё может возрасти.

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу. Эпицентр находился на юго-западе острова, на глубине 10 километров, но подземные толчки ощущались по всей стране, десятки домов разрушены.

В пострадавший регион выехал премьер-министр Гаити Ариэль Анри. В своем Твиттере он заявил об "огромных разрушениях" и выразил соболезнования родственниках погибших.

В 2010 землетрясение на Гаити унесло жизни 200 тыс человек и практически уничтожило инфраструктуру и экономику страны.