Аномальная жара накрыла средиземноморские страны

Суббота стала самым жарким днем этого лета в Испании. В городе Эсиха, на юге страны, столбики термометров поднялись до 46,5 градуса Цельсия. Это всего лишь на четыре десятых меньше, чем абсолютный рекорд, когда-либо зафиксированный в Испании: в 2017 году в Кордобе температура поднялась до 46,9 градуса Цельсия.

Температура не опускается ниже 25 даже ночью.

"Здесь очень жарко. Мы всё время пьем воду и наносим солнцезащитный крем. Постоянно заходим в бары выпить чего-нибудь. Терпим жару, чтобы посмотреть достоприемечательности. Дома лучше, чем на улице", — рассказала студентка из Гранады Мириам Гарсиа.

Во власти пришедшего из Сахары антициклона "Люцифер" уже неделю находится и Италия. В прошлую среду в сицилийском городе Флоридия был побит европейский температурный рекорд за всё время наблюдений. Столбики термометров достигли 48,8 градуса Цельсия.

"Когда я вижу фонтан — подставляю голову под струю воды. Много пью и по возможности остаюсь в тени", — говорит жительница Рима.

"Сейчас очень жарко, почти невыносимо. Но Рим — очень красивый, даже в жару", — считает другой местный житель.

Из-за высоких температур и сухой погоды власти Италии не могут справиться с лесными пожарами. На юге страны появляются всё новые и новые очаги возгорания. С начала года в стране выгорело почти 103 тысячи гектаров леса.

Ситуация с лесными пожарами остается драматичной и в Алжире. В огне погибли около 90 человек. По данным властей, причина возникновения большинства очагов — поджоги. Но из-за температур, доходящих до 48 градусов, огонь быстро выходил из-под контроля.