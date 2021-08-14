Выставка работ Бэнкси открылась в Чикаго

Выставка работ уличного художника Бэнкси открылась в Чикаго.

На ней представлено более 80 граффити знаменитого мастера стрит-арта. Все они — из частных собраний коллекционеров из Европы, Азии и Америки.

По словам организатора экспозиции Кори Росса, выставка — самое крупное собрание работ Бэнкси. Обычно они очень дорогие: одно из последних граффити художника-анонима, посвященное работе врачей во время пандемии, было продано на аукционе за $23 млн.