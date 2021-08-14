Афганистан: талибы взяли Мазари-Шариф

Боевики движения Талибан захватили в субботу Мазари Шариф - четвёртый город Афганистана и административный центр провинции Балх на северо-западе страны. Менее чем за три недели до полного вывода американских войск радикалы контролируют большую часть афганской территории и продвинулись к окрестностям Кабула.

В своём первом с начала наступления талибов телеобращении президент Афганистана Ашраф Гани сказал:

"Я начал обширные консультации внутри правительства, со старейшинами и политическими лидерами, представителями всех слоев общества и нашими международными партнерами. Консультации продолжаются, и результаты скоро будут представлены вам, дорогие соотечественники".

Но экстренные меры, принимаемые правительствами ряда стран, свидетельствует о сомнениях в успехе этих переговоров и консультаций. В Кабуле закрываются частично или полностью посольства, эвакуируются афганцы, рабоатвшие с гуманитарными организацимяи или военными.

Али был переводчиком у американских спецназовцев.

"Мы служили американцам, силам США и другим силам коалиции, - говорит он. - Они должны позаботиться о нас. Теперь их очередь прийти к нам на помощь. Мы помогали им, зачастую спасая их жизни. Мы обеспечивали связь между двумя культурами, без переводчиков это было бы невозможно".

Ранее афганские вооруженные силы опубликовали видео предполагаемого авиаудара по боевикам возле Мазари-Шарифа. Но город в итоге пал, талибы штурмовали его сразу с нескольких направлений.

Радикалы взяли уже большую часть и34 провинций Афганистана, тогда как правительтсво, поддерживаемое международным сообществом, контролирует фактически по-настоящему лишь столицу Кабул и одноимённую провинцию.