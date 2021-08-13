В Замбии подсчитывают голоса на президентских и парламентских выборах

В Замбии подсчитывают голоса на прошедших в четверг президентских и парламентских выборах. Работа некоторых избирательных участков была продлена из-за большой явки.

Голосование проходило в условиях принятия властями повышенных мер безопасности из-за серии столкновений в начале текущего месяца между активистами различных политических сил.

За пост президента на выборах борются 16 кандидатов, включая действующего главу государства Эдгара Лунгу. Основной его конкурент - лидер Объединенной партии за национальное развитие Хакаинде Хичилема. Он уже в шестой раз выставляет свою кандидатуру.

По предварительным результатам, после подсчета 2% голосов на президентских выборах лидирует Хичилема.

На всеобщих выборах правящая партия "Патриотический фронт" добивается сохранения большинства в парламенте.

В день выборов доступ в интернет и соцсети был заблокирован. Как сообщается, таким образом власти хотели избежать обсуждений голосования до объявления результатов. Подобные интернет-ограничения стали обычным явлением на выборах во многих африканских странах.