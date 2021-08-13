Венесуэльские переговоры в Мексике

Представители властей и оппозиции Венесуэлы приехали в Месксику, где с 13 по 16 августа будут вести переговоры, призванные наметить выход из политического кризиса, в котором оказалась страна. От оппозиции в диалоге принимают участие несколько партий, в том числе и соратники Хуана Гуайдо..

Cам он ранее подтвердил, что оппоненты правительсва в Венесуэле пришли к конесенсусу по вопросу о возможности соглашения с властями.

Другой лидер оппозиции, бывший кандидат в президенты Венесуэлы Энрике Каприлес, участвует в переговорах лично.

"Я считаю, - сказал он, - что Мексика может помочь не только в решении политических вопросов, но и во всём, что касается графика проведения выборов и политических прав. Я считаю очень важным обсудить в Мексике также экономические и социальные вопросы, чтобы облегчить кризис, который переживает сейчас подавляющее большинство венесуэльцев. \_Мы, оппозиция, должны восстановить свои силы. Мы должны восстановиться, чтобы предложить альтернативу власти"._

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти уже согласовали предварительную повестку для переговоров в Мексике, о котррых он высказался так:

"Мы идём на диалог с янки-оппозиционерами, с рабами правительства США, мы идём на диалог. Мы должны вести диалог даже с дьяволом. Именно на такой диалог с дьволом мы и идём. Мы идём с крестом, со святой водой, с благословением Бога, Творца неба и земли и Господа нашего Иисуса Христа".

Начать переговоры между повсеми политическими силами Венесуэлы при участии меужданродного сообщества, чтобы найти выход из кризиса, предложил в мае Хуан Гуайдо. Согласившись на диалог, Мадуро выдвинул четыре условия: участие в переговорах всех политических сил страны, признание ими органов государственной власти и их правомочности, отказ от насилия и снятие санкций с Венесуэлы.