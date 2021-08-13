В США стало меньше белокожих

Число белых американцев в США сократилось до рекордно низкого уровня. Об этом свидетельствуют данные переписи, проведённой в прошлом году.

Так, доля белокожего неиспаноязычного населения впервые в истории наблюдений снизилась до 57,8%.

В 2010-м в стране их насчитывалось 196 миллионов человек. А спустя десятилетие - на 5 миллионов меньше.

Майкл Шнайдер, журналист Associated Press: "Резюмировать итоги переписи можно тем фактом, что численность белого населения уменьшилась впервые в истории. Белые американцы по-прежнему крупнейшая расовая и этническая группа в США, но их доля в общей численности населения сокращается. Это обусловлено миграцией в прошлом, которая и в последнее десятилетие сказалась на демографических показателях. Ещё большую роль сыграло снижение рождаемости среди белых женщин".

Напротив, относительно высокая рождаемость среди латиноамериканок и азиаток привела к тому, что в возрастной категории до 18 лет не доминирует ни одна расовая группа. Данные переписи, по мнению демографов, свидетельствуют о том, что сегодня население Соединённых Штатов как никогда этнически разнообразно.