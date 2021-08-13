Наводнения в Турции

По меньшей мере 27 человек стали жертавми наводнений на северо-востоке Турции. Нанесён ущерб зданиям и инфраструктуре. Власти объявили эти регионы зоной бедствия, пообещав произвести финансовые выплаты пострадавшим и построить социальное жильё для оставшихся без крова.

Главный удар стихии приняла на себя на провинцию Кастамону, на которую приходится большее число погибших (25). Приехавший сюда в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдогаен заявил:

"Это происходит не только в нашей стране: такое случается в Соединённых Штатах, в Канаде, в Германии, во многих частях Европы. Все борются со всевозможными бедствиями. Мы не можем вернуть тех, кто потерял свои жизни, но у нашего правительства есть сила, а значит, возможность и решимость компенсировать все другие потери. Не беспокойтесь об этом".

После масштабных лесных пожаров Турция теперь страдает от проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни, бурные потоки снесли десятки автомобилей. Люди спасались от паводка на крышах своих домов, их снимали оттуда вертолётами. Многие пострадавшие районы остались без электричества. По данным МВД Турции, в некоторых местах вода поднялась на 3-4 метра.