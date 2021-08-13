Россия поднимается на пик смертности от коронавируса

Российские власти второй день подряд регистрируют более 800 случаев смерти от коронавируса. Это максимальные значения с начала пандемии. За последние сутки, согласно официальным данным, умерли 815 инфицированных, выявлены свыше 22 тысяч заразившихся. Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве, Петербурге и Подмосковье.

Москва и Московская область — в числе лидеров среди регионов России по вакцинации. В столице, по данным оперативного штаба, привиты более 4,5 млн человек. Социологи, впрочем, отмечают и высокий уровень недоверия к вакцинам в обществе. Об этом говорят и прохожие на московских улицах:

— Человек должен сам решать, нужно ему делать эту вакцину или нет. Сейчас большинство людей боятся делать (прививки), так как неизвестно, что точно будет, какая будет реакция организма на эту вакцину и всё ли будет хорошо в дальнейшем.

— В таких быстрых темпах роста смертности, конечно, нет ничего хорошо. Естественно, желательно, чтобы люди вакцинировались намного быстрее.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявляет о значительном снижении загруженности больниц. По его словам, благодаря вакцинации количество госпитализированных с COVID-19 сократилось вдвое. В этих условиях, несмотря на пик смертности, столичные власти отменили обязательную дистанционную работу для 30% сотрудников предприятий и организаций.