Талибы контролируют 2/3 Афганистана
Движение "Талибан" захватило город Лашкаргах на юге Афганистана, ранее были взяты Кандагар и Герат, второй и третий по величине города страны, а также административный центр Газни, что перекрыло важную связь Кабула с югом.
Талибы заявляют, что на данный момент контролируют 2/3 страны всего за несколько недель до полного вывода американских войск.
Вашингтон объявил, что отправит дополнительно 3 тысячи военных для эвакуации персонала посольства, в то время как многие западные страны попросили своих граждан покинуть страну.
При этом размещение дополнительных сил США в Афганистане будет носить временный характер.
Тем временем надежды на дипломатическое разрешение конфликта слабеют, но представители Талибана и афганского правительства продолжают проводить встречи в Дохе.
Американские аналитики считают, что бои за Кабул развернутся в ближайшие 30 дней и что талибы могут получить полный контроль над страной в течение нескольких месяцев. В этом случае, по данным издания U.S. News, Китай намерен признать власть талибов.
Опасаясь их возвращения тысячи афганцев покинули свои дома.