Отец Бритни Спирс отказывается от опекунства над певицей

Отец Бритни Спирс откажется от опекунства над своей дочерью. Соответствующее ходатайство было направлено адвокатом Джейми Спирса в суд Лос-Анджелеса.

Согласно ему, отец певицы готов сотрудничать с судом, чтобы передать право контроля над ее финансами профессиональному аудитору, как того требовал новый адвокат дочери Мэттью Розенгарт.

Свое решение Джейми Спирс мотивировал тем, что "публичное противостояние с его дочерью из-за продолжения его пребывания опекуном не будет отвечать ее интересам".

Бритни Спирс была признана частично недееспособной в 2008 году из-за проблем с алкоголем и наркотиками и опасениями за ее психическое здоровье.

В течение 13 лет отец певицы вместе с назначенным судом адвокатом контролировал ее финансы, а также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни.