Вильнюс подозревает Москву в причастности к кибератаке на МИД Литвы

Правительство Литвы объявило о возможной утечке секретных документов в результате кибератаки на серверы министерства иностранных дел. Министр обороны Арвидас Анушаускас рассказал, что взлом был осуществлён ещё в ноябре прошлого года. По его словам, в причастности к произошедшему подозревают Москву:

«Группировки хакеров, которые активно действуют в нашем регионе, устраивают кибератаки, взламывают базы данных, как правило, связаны с российскими спецслужбами. Кибератаки на наши учреждения и преступления, связанные с несанкционированным доступом к их информации, происходят постоянно, но далеко не всегда они успешны».

Некоторые материалы министерства иностранных дел Литвы опубликованы в Интернете. В сообщениях от имени хакеров сказано, что они украли более 1,5 млн документов, в том числе с грифом «секретно». В них, якобы, раскрываются сведения о сотрудничестве Вильнюса со странами НАТО, о подготовке к войне с Минском и о противодействии газопровода «Северный поток-2». Эксперт Вильнюсского института политического анализа Мариус Лауринавичус говорит о серьёзных репутационных рисках для Литвы и об угрозе публикации фейков среди настоящих документов:

«Будут попытки использовать это для дискредитации, это очевидно. Кроме того, раскрытую информацию будут анализировать, будут искать слабые места, чтобы впоследствии можно было использовать это для давления».

Министерство обороны настаивает на том, что после ноябрьского взлома были приняты действенные меры для защиты сервером правительства. Комментируя данные о кибератаке, президент Литви Гитанас Науседа отметил, что утечка секретных данных вредит имиджу страны и может нанести серьёзный ущерб её союзникам.