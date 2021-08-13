Юг Европы в знойном плену

Аномальная жара и лесные пожары терроризируют страны южной Европы. В Италии знойную погоду связывают с африканским антициклоном, получившим название «Люцифер». Температура во многих городах поднимается выше отметки в сорок градусов Цельсия.

Экстренные службы сообщают о сотнях лесных пожаров, жертвами которых стали по меньшей мере четыре человека. Наиболее сложная ситуация сохраняется на юге Аппенинского полуострова и на Сицилии, где на этой неделе был побит температурный рекорд для Европы — в районе Сиракуз воздух прогрелся до 48,8 градуса.

Пик жары переживает и Испания — в субботу на юге по прогнозам метеорологов столбики термометров могут подняться до рекордных для страны 47 градусов. Засушливая погода способствует лесным пожарам. В Таррагоне огонь уже уничтожил десятки гектаров заповедных лесов. Эксперты предупреждают, что с продвижением антициклона в выходные угроза пожаров вырастет в большинстве регионов Испании.

Эта неделя отмечена лесными пожарами в Алжире, где власти заявляют о поджогах и винят в катастрофической ситуации кабильских сепаратистов. В результате пожаров погибли более 70 человек, в том числе десятки военнослужащих, привлечённых к тушению. Уничтожены дома, фермы и сады.

Лесные пожары бушуют и в Сибири. В Якутии, по последним данным, огонь прошёл более 7 млн гектаров леса. В Рослесхозе подчеркивают, что на это территории пострадали в основном кустарники и трава, а деревья выжили. Огонь угрожает некоторым населённым пунктам. Из-за пожаров и задымления в Якутии и Иркутской области введён межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.