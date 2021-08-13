Берлинская стена: Германия вспоминает насильственное разделение

В Германии прошли памятные мероприятия, приуроченные к 60-летию начала строительства Берлинской стены. К мемориалу в память о жертвах разделения Восточной и Западной Германии на Акерштрассе возложили цветы президент Франк-Вальтер Штайнмайер, депутаты Бундестага и мэр Берлина Михаэль Мюллер.

Штайнмайер в своём выступлении говорил о страданиях немцев, насильственно разделённых стеной, назвал её строительство «насильственным и бесчеловечным». По словам президента, уже в 1961-м это предопределило будущий крах ГДР и свидетельствовало о неспособности Восточной Германии существовать как государство без насилия над собственными гражданами. Штайнмайер призвал сограждан усвоить уроки истории:

«Свобода и демократия требуют пылкой и решительной верности. Всё начинается с участия в демократических выборах, от которых Стена так надолго отделила столь многих людей. Помните об этом на предстоящих выборах в Бундестаг».

По данным потсдамского Центра изучения современной истории, в период с 1961 по 1989 у Берлинской стены были убиты по меньшей мере 140 человек. Ещё более 250 погибли при попытках выехать из Восточной Германии в Западную или умерли вскоре после пересечения границы.