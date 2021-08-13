Берлинская стена: история побега

13 августа 1961 года. Берлин просыпается в новой реальности. Город разделён стеной на две части - восточную и западную - на два мира, на долгие годы.

Нашему герою Хартмуту Рихтеру тогда было 13. Он, как и многие другие горожане, был уверен, что скоро барьер обязательно исчезнет.

"Никто и представить себе не мог, что стена простоит 28 лет. Вовсе нет", - вспоминает он.

Внезапно Хартмут лишился возможности навестить своих родных и друзей на западе города. Он был убеждённым коммунистом. Но со строительством стены многое переменилось.

"Мои родственники на западе не были врагами. Я просто думал, что они сумасшедшие. Они не знали того, о чём знал я - что победа социализма, Маркса и Энгельса и так далее неизбежна. И это было мое детское убеждение. До 13 августа 1961 года".

Однажды он понял, что больше не выдержит. Это случилось в 1966-м. Юноша переплыл канал и несколько часов бежал от преследующих его пограничников. Оказавшись на западе, он стал помогать совершать побеги из ГДР другим.

"Я всю жизнь боролся со стеной. Когда я получил свои документы из Штази, то узнал, что меня даже хотели убить на Западе. В конце концов, приказ отменили, я остался жив. Но это меня шокировало", - рассказывает Хартмут.

Фрагменты ограждения всё ещё стоят в Берлине как напоминание о "холодной войне" и в память о 140 расстрелянных у этой стены.

Лара и Эмир приехали в гости из Мюнхена. Своими глазами они и видят сооружение впервые.

"Люди явно хотели бежать, иначе здесь бы ничего не стояло. Фрагмент всё ещё здесь и это здорово. Чтобы мы ни о чём не забывали", - уверен молодой человек.

"Конечно, всё это мало похоже на то, что было в прошлом. Тогда здесь были солдаты с оружием и колючая проволока. А сегодня - парк", - делится впечатлениями девушка.

Передаёт корреспондент Euronews Джона Келлгрен:

"60 лет прошло с тех пор, как её построили, и почти 32 года - как разрушили. Фрагменты берлинской стены рождают вспоминания скорее о чем-то мрачном из далекого прошлого".