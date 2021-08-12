Чудо-ребенок вернулся в семью

Чудом выживший при пожаре в лагере для перемещенных лиц под сирийским Идлибом ребенок вернулся в семью. Полгода назад Турция предоставила маленькой Далал и ее отцу временное убежище. Благодаря собранным организацией "Международная сеть помощи и содействия" средствам ей удалось оплатить лечение в Газиантепе. Теперь пересечь турецко-сирийскую границу частные доноры помогли ее матери, братьям и сестрам. Одной из них уже нет – она сама погибла, пытаясь вынести из огня Далал.

Врачи оценивали шансы ребенка выжить в 10%. Малышка получила обширные ожоги головы, лица, тела и легких. Ей ампутировали обе руки. Трижды она буквально возвращалась с того света. Но в ходе ряда операций по пересадке кожи девочке восстановили губы и веки. В конце года медики возьмутся за реконструкцию пальцев. Лицом же можно будет заняться, лишь когда Далал подрастет.

Десятки тысяч перемещенных лиц до сих пор живут в Сирии в палаточных городках Ghaith Alsayed/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

В результате конфликта в Сирии погибли около полумиллиона человек, половина довоенного населения страны была вынуждена покинуть свои дома. Десятки тысяч людей до сих пор живут в палаточных городках