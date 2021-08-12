COVID-19: Испания прививается быстрее всех

В начале пандемии Испания оказалась одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран, теперь же она в лидерах по борьбе с инфекцией. 60% населения уже полностью привито от COVID-19. Более 72% испанцев получили хотя бы одну дозу вакцины.

Впереди только Мальта. Средний показатель по ЕС намного ниже - 61,5%.

В испанских городах не было протестов против обязательной вакцинации медработников, как, например, в Париже. Санитарные пропуска также были приняты без особых трудностей.

"Я на 100%, на 200% доверяю испанской системе здравоохранения. Она великолепна. Отношение к людям прекрасное. Работники системы отлично проявили себя во время пандемии, да и так было всегда. Мы должны отблагодарить их за эту невероятную работу, показать, что мы и дальше намерены их поддерживать", - говорит молодая испанка.

"Вакцинация была необходима. Это не только медицинская, но и почти нравственная обязанность каждого гражданина, у которого есть возможность привиться", - считает ее соотечественник.

В очереди на вакцинацию - Мадрид, июль 2021 г. AP Photo

Согласно недавнему исследованию Имперского колледжа Лондона, 79% граждан Испании уверены в эффективности вакцин от коронавируса. Для сравнения – во Франции таковых только 56%, в Японии – 47%.

Жозеп Лобера, член Национального комитета по стратегии вакцинации, отмечает: "Доверие к системе здравоохранения и к учреждениям, связанным с вакцинацией, всегда было очень высоким, выше, чем в других странах. Это один из институтов, которым испанцы традиционно доверяют больше всего".

Еще один секрет успеха – тесные семейные связи. 55% испанцев в возрасте до 29 лет все еще живут со своими родителями и согласны привиться, в первую очередь, ради них.