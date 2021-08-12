Италия во власти "Люцифера"

Под влиянием африканского антициклона «Люцифер» Италия переживает затяжной период аномальной жары. Во многих городах температура превышает 40 градусов. Власти призывают жителей страны пореже выходить на улицу, пить больше воды и сократить физические нагрузки.

Аномальная жара в Италии ставит свои рекорды. В среду в городе Флоридия на Сицилии была зафиксирована максимальная температура воздуха в Европе с 1977 года — 48,8 градуса Цельсия. Из-за засушливой погоды особенно активно распространяются лесные пожары, жертвами которых стали по меньшей мере пять человек.

В четверг в 10 городах Италии действует высший красный уровень погодной опасности. Департамент Гражданской обороны объявил пожарную тревогу в разных частях страны, прежде всего, в регионах, особенно сильно страдающих от жары. Хотя экстремально высокие температуры — не новое для Италии явление, по словам экспертов, из-за изменения климата жители Аппенин будут всё чаще сталкиваться с периодами аномальной жары, которые представляют всё большую опасность для людей. Сейчас такая погода, как прогнозируют метеорологи, продержится как минимум до 15 августа.