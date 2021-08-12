Крушение вертолета на Камчатке: восемь человек еще не найдены

Вертолет с туристами потерпел крушение на Камчатке, в Кроноцком заповеднике. Как сообщается, машина упала в Курильское озеро. Восемь пострадавших были доставлены в Петропавловск-Камчатский, состояние двоих оценивается как тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора авиакомпании "Витязь-Аэро", которой принадлежал упавший Ми-8, Дмитрия Черных.

Еще восемь человек остаются пропавшими без вести. Известно, что упавший вертолет был осмотрен перед вылетом и не имел технических неполадок, но посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.

Кроноцкий заповедник - популярное туристическое направление.