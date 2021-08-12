В ЕС и США раскритиковали поправки к польскому закону о вещании

Вызвавшие широкий общественный резонанс поправки к польскому закону о телерадиовещании раскритиковали в Европе и США.

Накануне Сейм Польши проголосовал за законопроект, запрещающий неевропейским компаниям владеть контрольным пакетом акций польских СМИ.

"Законотворческий процесс в Польше включает в себя еще несколько шагов. За поправки проголосовала только нижняя палата парламента, так что пока рано как-то это комментировать. Но, разумеется, мы следим за ситуацией", — отметил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Тем не менее ранее зампредседателя Еврокомиссии Вера Йоурова опубликовала твит, в котором заявила, что сильные демократические страны поддерживают плюрализм СМИ и разные точки зрения, а не борются с ними. Она также отметила, что польский законопроект — повод для беспокойства и что ЕС должен принять общий закон для защиты свободы прессы.

Принятые Сеймом поправки направлены против крупнейшего в Польше частного телеканала TVN, принадлежащего американской медиа-группе Discovery Inc. Он открыто критикует правящую партию "Право и справедливость".

"Это фундаментальная часть наших взаимоотношений с Польшей. Поэтому мы призвали правительство Польши продемонстрировать приверженность этим принципам не только на словах, но и на деле", — говорит официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Полемика вокруг законопроекта стала причиной распада правящей коалиции в польском парламенте и отставки не поддержавшего поправки вице-премьера Ярослава Говина. Однако правым консерваторам из "Права и справедливости" всё-таки удалось добиться их принятия.