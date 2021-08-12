Дания эвакуирует работавших в посольстве в Кабуле афганцев

Копенгаген принял решение эвакуировать из Афганистана граждан исламской республики, работавших на датское правительство в течение двух последних лет. Это переводчики и другие нанятые на месте сотрудники посольства, а также их супруги и дети — всего около двухсот человек. В Дании им выдадут вид на жительство на два года.

"Мы, Дания, были в Афганистане последние двадцать лет, с нами работали местные жители. Теперь на нас лежит ответственность: мы должны помочь этим людям. Сегодня вечером мы достигли соглашения, которое позволит нам исполнить наши обязательства", — заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

Ранее Дания вместе с другими европейскими странами и США вывела свои войска из Афганистана. Датское посольство, открытое в Кабуле в 2006 году, пока работает.

После ухода из страны международного контингента боевики радикального движения "Талибан" взяли под контроль большую часть территории Афганистана, где установили жесткие законы шариата.

Из-за нестабильности в регионе Германия, Нидерланды, Франция, Финляндия и Швейцария прекратили высылку афганских просителей убежища, которым было отказано в ВНЖ.