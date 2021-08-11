Разногласия привели к развалу правящей коалиции Польши

Одна из трех правящих партий Польши объявила о выходе из коалиции после того, как премьер-министр страны уволил ее лидера с министерского поста.

Смещенный вице-премьер Ярослав Говин - лидер партии "Согласие", которая входит в правящую коалицию "Объединенные правые" во главе с партией "Право и справедливость". Теперь премьеру Матеушу Моравецкому грозит вотум недоверия в польском парламенте.

Ярослав Говин AP Photo/Czarek Sokolowski

В сейме партия Говина занимает 10 мест, и ее выход лишает коалицию большинства, а значит искать поддержку придется у ультраправых. До этого у "Объединенных правых" было 232 из 460 кресел в нижней палате парламента.

Причиной окончательного разрыва стали разногласия по поводу увеличения налогов и изменения закона о вещании, из-за которого американская медиагруппа Discovery будет вынуждена продать свою долю в самой большой частной телекомпании Польши TVN. Канал TVN24 часто выступает с критикой в отношении "Права и справедливости". По мнению Говина, новый законопроект может негативно сказаться на отношениях Польши с США.

Во вторник тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против закона, который многие считают попыткой заглушить критику правительства.

Партия Моравецкого "Право и справедливость" давно стремилась национализировать СМИ, утверждая, что это делается из соображений государственной безопасности.