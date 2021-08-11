Новые победы "Талибана": давление на афганские силы растёт

Движение "Талибан" продолжает захват административных центров в Афганистане. На этот раз, по данным AP, пали столицы провинций Бадахшан и Баглан на северо-востоке и провинции Фарах на западе. Теперь в руках талибов 9 из 34 регионов страны.

Хотя столица Кабул не подверглась прямой угрозе в ходе наступления, бои с талибами продолжают увеличивать нагрузку на афганские силы безопасности после ухода войск США и НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о своем решении , а местные силы безопасности должны теперь сами сражаться за свою страну.

Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет. Мы обучили и предоставили современное оборудование более 300 тыс. афганских военных . Афганские лидеры должны объединиться. Мы потеряли тысячи, убитыми и ранеными, тысячи американских подданных. Теперь афганские силы должны сами сражаться за себя и свою страну Джо Байден президент США

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.