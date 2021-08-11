Новые победы "Талибана": давление на афганские силы растёт
Движение "Талибан" продолжает захват административных центров в Афганистане. На этот раз, по данным AP, пали столицы провинций Бадахшан и Баглан на северо-востоке и провинции Фарах на западе. Теперь в руках талибов 9 из 34 регионов страны.
Хотя столица Кабул не подверглась прямой угрозе в ходе наступления, бои с талибами продолжают увеличивать нагрузку на афганские силы безопасности после ухода войск США и НАТО.
Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о своем решении , а местные силы безопасности должны теперь сами сражаться за свою страну.
14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.