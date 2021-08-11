Ван Гога и Рембрандта выставили на Трафальгарской площади

Любимыми картинами британцев теперь можно полюбоваться на открытом воздухе. На Трафальгарской площади в центре Лондона выставили копии шедевров Ван Гога, Рембрандта, Беллини – всего 20 полотен. Именно на них чаще всего пытались взглянуть при онлайн-посещении Национальной галереи поклонники искусства во время "локдауна".

Кристин Райдинг, глава кураторского отдела Национальной галереи, говорит: "Сама идея вынести коллекцию из стен здания на Трафальгарскую площадь возникла благодаря опыту пандемии и карантина. Лондонская национальная галерея на протяжении почти 200 лет сама была частью истории Трафальгарской площади. Сейчас же мы стремимся в принципе больше взаимодействовать с людьми, которые прогуливаются по этому очень популярному району Лондона".

Этот проект - часть плана по привлечению туристов в центр британской столицы после коронавирусных ограничений.

Помимо знаменитых шедевров прошлого им предлагается создать и свои собственные. Взяться за кисть можно тут же – на площади установили десятки мольбертов.

Ионела, туристка из Камбрии, говорит: "Так легко пройти мимо этого места – сфотографироваться и уйти. Но мне кажется, важно здесь остановиться и насладиться моментом, просто попробовать что-то нарисовать. На улице очень красиво... Да и никто не может предугадать, что в итоге окажется на листе бумаги".

Продемонстрировать Лондону свои художественные таланты можно до 2 сентября.