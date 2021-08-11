Лионель Месси перешел в ПСЖ за новыми победами и Неймаром

Лионель Месси мечтает вновь выиграть Лигу чемпионов – на этот раз в составе "Пари Сен-Жермен". Как заявил аргентинец в ходе конференции после подписания двухлетнего контракта с французским клубом с опцией продления еще на один сезон, для завоевания заветного трофея у его новой команды есть все, что нужно. Среди прочего – такие игроки как Неймар. Возможность снова играть с экс-нападающим "Барселоны" стала одним из ключевых факторов при решении Месси перейти в ПСЖ.

Футболист заявил: "Я счастлив, что нахожусь здесь сегодня. Я в восторге от происходящего, я много чего хочу и намерен продолжать побеждать. Потому я и перешел в этот клуб. Этот клуб полон амбиций. Передо мной тренерский штаб и команда, готовые бороться и добиваться побед. Это и моя цель".

Фанаты Пари Сен-Жермен устроили Месси по-настоящему теплый прием. В финале Лиги чемпионов прошлого сезона ПСЖ встречался с "Баварией", но уступил. Аргентинец же становился обладателем кубка европейских чемпионов аж четыре раза – в составе родной "Барселоны", которой посвятил 21 год своей карьеры.