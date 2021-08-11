Стихийные бедствия Средиземноморья: траур в Алжире, наводнения в Турции

Страны Средиземноморья продолжают бороться с разрушительными лесными пожарами. В Алжире объявлен трехдневный траур. Количество жертв стихийного бедствия достигло 65, из них 28 – военнослужащие. Ранены свыше тысячи человек. Как минимум 600 семей лишились своих домов в районах Кабилии к востоку от столицы. В провинции Тизи-Узу зарегистрировано 18 действующих лесных пожаров.

Горит и Италия. На Сицилии и в Калабрии пламя угрожает природным паркам из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. За последние 12 часов проведено более трехсот операций по тушению огня. В них принимают участие семь пожарных самолетов.

По-прежнему в огне Греция. На острове Эвбея выгорели около 50 тысяч гекатров территорий, уничтожены десятки домов. 600 сотрудников экстренных служб стран ЕС борются с огнем на полуострове Пелопоннес недалеко от знаменитой Древней Олимпии. Им помогает российский "Ил-76".

За последние две недели в результате пожаров в Турции погибли как минимум восемь человек. Основные силы направлены на борьбу с огнем в провинции Мугла и Бурдур на юго-западе. В то же время несчастье постигло и жителей северных регионов. Сильные дожди привели к наводнениям и оползням. Без вести пропала пожилая женщина. Разрушены дома, мосты и дороги. Эвакуирован местный госпиталь.