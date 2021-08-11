Приостановлена депортация афганцев из Нидерландов и ФРГ

Германия и Нидерланды приостановили депортацию на родину афганских мигрантов, исчерпавших возможности на получение убежища, объяснив это решение обострением ситуации в сфере безопасности из-за наступления боевиков радикального движения "Талибан".

Из Германии в ближайшее время должны были быть депортированы шесть человек. Всего с 2016 года из ФРГ были высланы более тысячи афганцев.

Вместе с тем официальный представитель министерства внутренних дел Германии Стив Альтер заявил:

"В Афганистане складывается тяжелая ситуация, она меняется каждый день, и мы это видим. С другой стороны, есть большая группа афганцев, которые обязаны покинуть страну, почти 30 тысяч в Германии, это одна из самых больших групп в Европе. В МВД уверены, что в Германии есть люди, которые должны уехать как можно скорее".

Вопрос о внесении Афганистана в список опасных государств будет обсуждаться на экстренной видеоконференции министров внутренних дел ЕС на следующей неделе.

Встреча запланирована, главным образом, в целях обсуждения миграционного кризиса в Литве, куда с территории Беларуси прибывают сотни нелегальных мигрантов, в том числе выходцев из Афганистана.