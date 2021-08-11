Выборы в Бундестаг: агиткампания в разгаре

В преддверии сентябрьских выборов в немецкий парламент ведущие политические силы активизировали борьбу за голоса избирателей.

В своей агиткампании ультраправая партия "Альтернатива для Германии" делает акцент на критике антиковидных ограничений.

Тино Хрупалла, сопредседатель партии "АДГ":

"Это индустрия страха, настоящая индустрия ужаса и террора. Проводимая в течение многих лет политика, дорогие соотечественники, основана на панике и страхе. Перед ядерной энергией, перед климатическим апокалипсисом, птичьим и свиным гриппами, адским огнём глобального потепления, ископаемым топливом и, конечно, страхе перед предполагаемым вирусом-убийцей - COVID-19".

Активно ведут агиткампанию и "зелёные". Согласно последним опросам, они занимают вторую строчку в рейтинге после альянса консерваторов ХДС/ХСС.

Анналена Бербок, кандидат в канцлеры от партии "зелёных": "Мы знаем, что нам нужно делать. Надо отказаться от угля, инвестировать в ветроэнергетику. Надо не просто обещать, а строить ветрогенераторы и устанавливать на крышах солнечные батареи".

Нынешние выборы знаменуют конец эпохи Ангелы Меркель.

Её преемником на посту председателя Христианско-демократического союза назначен Армин Лашет, он же - кандидат на пост канцлера ФРГ, имя которого станет известно после выборов в Бундестаг - осенью.