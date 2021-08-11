Скорость, концентрация внимания и точность ювелира. Во Франции состоялся 16-й Чемпионат по очистке креветок. Традиционное соревнование проходит ежегодно в коммуне Леффренкук, близ Дюнкерка, на севере страны.

Участие в нём приняли 60 человек. Каждому выдали 125 граммов креветок, обработать их нужно было за 10 минут. Лучше всех справилась с этой задачей представительница Бельгии Кэтти Ванмассенхов.

Вес очищенных ею морепродуктов составил 116 граммов. Титул чемпионки она завоевала уже в третий по счёту раз.