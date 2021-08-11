В Китае канадского бизнесмена осудили за шпионаж
Суд в Китае приговорил канадского бизнесмена Майкла Спэйвора к 11 годам тюрьмы. Его признали виновным в шпионаже и разглашении гостайны.
Согласно вердикту, канадца должны депортировать, когда именно - не уточняется.
Спэйвор и его соотечественник Майкл Ковриг были задержаны в декабре 2018 -го.
Оттава считает, что Пекин избрал такой способ давления на канадские власти после ареста в Ванкувере финдиректора китайского гиганта Huawei.
Доминик Бартон, посол Канады в Китае:
"Мы самым решительным образом осуждаем этот вердикт, вынесенный по итогам судебного разбирательства, которое не было ни справедливым, ни прозрачным. Мы с самого начала говорили, что задержание Спэйвора и Коврига - это произвол, и требуем их немедленно освободить".
Ковригу также вменяют в вину разведдеятельность в пользу иностранного государства. Когда он предстанет перед судом, неизвестно.
Между тем, в Канаде завершаются слушания по делу Мэн Ваньчжоу. Финансового директора Huawei задержали по запросу США об экстрадиции. Там её обвиняют в предоставлении недостоверных сведений касательно сотрудничества китайской компании с Ираном в обход американских санкций.
Пекин называет дело политически мотивированным.