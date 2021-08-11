Экстрадиция Ассанжа: суд Лондона рассмотрит апелляцию США в октябре

В Высоком суде Лондона состоялись предварительные слушания по апелляции Минюста США на отказ британской стороны выдать американским властям Джулиана Ассанжа. Вашингтон опротестовал заключение психиатров, согласно которому риск суицида основателя Wikileaks в случае экстрадиции крайне высок.

В США ему грозит до 175 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в связи с утечкой секретных документов.

Стелла Моррис, гражданская жена Джулиана Ассанжа, заявила: "Изо дня в день, пока продолжается вся эта колоссальная несправедливость, положение Джулиана становится все более отчаянным. Семь месяцев назад он выиграл дело против правительства США, но по-прежнему находится в тюрьме Белмарш".

Преследование австралийца считают политически мотивированным многие правозащитные организации. Опубликовав десять лет назад тысячи секретных файлов, разоблачающих военные правонарушения США в Ираке и Афганистане, он действовал как журналист, считают они.

Тайг Энрайт, Euronews, передает из Лондона: "Сторонники Ассанжа, которые сегодня здесь его активно поддерживают, заявляют о нарушении свободы слова. Его гражданская жена Стелла Моррис призвала президента США Джо Байдена снять обвинения и заявила, что, если он не изменит свой курс, оставит за собой темное наследие".

Рассмотрение апелляции состоится в конце октября.