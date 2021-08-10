Суд над бывшим президентом ЮАР

В ЮАР во вторник должен начаться судебный процесс по делу бывшего президента Джейкоба Зумы. Ранее его приговорили к 15-месячному сроку тюрьмы за неуважение к суду. Но на прошлой неделе политика перевезли из исправительного учреждения в провинции Квазулу-Наталь в рядом расположенную больницу.

Как ожидается, адвокаты Зумы представят заключения врачей о проблемах со здоровьем своего подзащитного. Что может привести к отсрочке рассмотрения дела о коррупции в высших эшелонах власти Южно-Африканской Республики.