Спасти больших кошек

Во Всемирный день льва, который отмечается десятого августа, зоологи снова бьют тревогу. Этим грациозным большим кошкам грозит катастрофическое сокращение численности. За последние 20 лет, по данным Международного союза охраны природы, популяция львов в Африке уменьшилась на 50 процентов. В национальных парках Кении количество львов постоянно сокращается. Это объясняется целым рядом факторов, но особенно, изменением климата и конфликтом человека с дикими животными.

Шадрак Нгене, Кенийская служба охраны дикой природы: "Люди селятся и основывают фермы там, где раньше обитали львы. Увеличение численности населения (за пределами охраняемых территорий) приводит к сокращению видов добычи для хищников. Это обернулось проблемой, потому что, в отсутствие потенциальной добычи, львы начали искать альтернативу и стали охотиться на домашний скот. Это, в свою очередь, вызывало конфликт между человеком и львом".

Не просто приспосабливаться животным и к климатическим изменениям. Длительные периоды засухи лишат львов необходимого количества питьевой воды. С другой стороны, если выпадет слишком много осадков, произойдет миграция хищных видов, на которых охотятся львы. Это приведет к тому, что большим кошкам не будет доставать пищи и они непременно погибнут. Ряд экспертов считает, что сохранить популяцию львов возможно только оградив территорию их обитания.