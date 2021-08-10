В Германии бастуют железнодорожники. Двухдневную акцию поддержали 95% членов профсоюза машинистов Deutsche Bahn. Уже вечером во вторник будет ограничена работа грузового транспорта, в ночь на среду – пассажирского.

В июне руководство госконцерна отказалось выплатить сотрудникам в связи с пандемией единовременные бонусы в размере 600 евро шестисот, а также повысить зарплаты на 3,2% уже к 2022 году.

“Машинистам и кондукторам не нужна эта забастовка, но руководство само ее спровоцировало. Они или не предлагают решений, или делают совершенно не подходящие предложения. Таким образом, они ставят нас в безвыходное положение да totпытаются выставить нас жадными и не выполняющими свою работу", - заявляет глава профсоюза немецких железнодорожников машинистов GDL Клаус Везельский.

В руководстве отмечают, что к улучшению условий труда готовы, но несколько позже - к марту 2023-го года.

"Мы расходимся во мнениях относительно сроков. Но речь идет о типичных вопросах, вопросах зарплаты, которые должны обсуждаться за столом переговоров, где идет поиск решений, находятся компромиссы. А именно этого до сих пор не желают в профсоюзе", - отмечает директор Deutsche Bahn по кадрам Мартин Зайлер.

В Германии период отпусков, и забастовка грозит серьезно нарушить планы тысяч немцев. Железнодорожников критикуют за слишком поздно озвученное решение: о стачке стало известно всего за несколько часов до ее начала.

"Я сожалею, что решение о забастовке принято. У меня нет машины, я вынуждена пользоваться общественным транспортом", - говорит местная жительница.

"Вы просто хотите попасть домой, а тут все эти опоздания, ожидание. Это неприятно", - отмечает молодая немка.

"Я не против: они имеют право на хорошие зарплаты, как и все остальные", - в свою очередь говорит этот житель ФРГ.

В Министерстве транспорта ФРГ призывают железнодорожников к солидарности после тяжелого периода пандемиейного простоя: в прошлом году потери компании составили 5,7 млрд евро.