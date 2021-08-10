Афганистан: дети в заложниках

Дети - главные заложники военного конфликта в Афганистане, бьют тревогу в ООН. По данным организации, за последние трое суток только в провинции Кандагар были убиты 27 детей.

Больше 130 получили ранения.

В ЮНИСЕФ заявили, что шокированы столь резкой эскалацией. Там подчеркнули, что зверств в отношении афганских мальчиков и девочек с каждым днём совершается всё больше и только полное прекращение конфликта может их защитить.

Тем временем боевики радикального движения "Талибан" захватили уже шестой по счёту крупный город. Судя по их заявлениям, правительственные силы не сумели отстоять Айбак, столицу провинции Саманган.

Правда, позже в МВД сообщили, что талибы понесли тяжёлые потери.

"Талибан" перешёл в активное наступление по всем фронтам после объявления о выводе иностранных войск с территории Афганистана. Он должен завершиться в конце этого месяца.

"Все боятся талибов, потому что они устраивают настоящий террор в захваченных районах", - говорит житель столицы.

Из павших под натиском боевиков поселений люди бегут в Кабул, который те тоже обещают взять, когда закрепятся во всех провинциях. Призывы международного сообщества о прекращении огня талибы отвергают.