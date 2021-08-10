Изменение климата заставляет сицилийских фермеров выбирать манго

Преобразиться, чтобы не умереть. Все более жаркая и сухая погода меняет условия для ведения сельского хозяйства на Сицилии. Итальянские фермеры вынуждены приспосабливаться и сегодня нередко сажают на своих участках не традиционные для здешних мест мандарины, апельсины и лимоны, а авокадо, папайю и манго.

Маруцца Купане, фермер, говорит: "Эти растения нуждаются в специфическом климате – тропическом. Здесь, на сицилийском побережье мы все больше к нему приближаемся".

Осенняя засуха прошлого года привела к кризису цитрусовых на острове. Цены не успевают за ростом затрат на их выращивание.

Бенедетто Бенфатто, фермер, рассказывает: "Я потерял почти весь урожай. Осталось совсем мало плодов. Да и те – мелкие".

Сицилия переживает самое засушливое лето за последние десять лет. Температура в некоторых районах неделями превышает 40 градусов.