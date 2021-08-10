Египет встречает туристов из России

Торты, сувениры, цветы... Радушный прием оказали первым российским туристам, прибывшим в Египет после почти шестилетнего перерыва. В 2015 году авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прервано в связи с терактом на борту самолета, следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. За эти годы египетская сторона усовершенствовала систему контроля и проверки пассажиров и багажа, а также модернизировала инфраструктуру аэропортов.

Пока по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх предусмотрено по пять рейсов в неделю. Полеты совершают EgyptAir, FlyEgypt и авиакомпания "Россия". Путешественников предупреждают, что приезжать в аэропорт нужно за несколько часов до вылета.

Сергей Стариков, представитель авиакомпании "Россия": "Эти рейсы выполняются нами на высочайшем уровне эпидемиологической безопасности и так же авиационной безопасности".

В Египте надеются, что число россиян, прибывающих в страну, будет возрастать и достигнет докризисных показателей - 13 миллионов туристов в год.