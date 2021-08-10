Австралийские эксперты: ""Спутнику V" мешает политика"

Российская вакцина "Спутник V" — одна из наиболее действенных в мире и стоит в одном ряду с лучшими западными препаратами, однако ее широкому применению мешает политика. Такое мнение высказали австралийские эксперты в области эпидемиологии и вирусологии в интервью изданию The Sydney Morning Herald.

"Это отличная вакцина, эффективность которой превышает 92% в плане предотвращения COVID-19, что ставит ее в один ряд с западными препаратами, разработанными с использованием новой технологии мРНК", - говорит профессор исследовательского медицинского Института Бернета Майкл Тул. Он отметил, что быстрое создание препарата не должно вызывать сомнений в его эффективности, поскольку известно, что у разработавших "Спутник V" ученых уже была база в виде "вакцин против MERS (ближневосточный респираторный синдром) и SARS (атипичная пневмония), над которыми они работали ранее".

Эпидемиолог подчеркнул, что до настоящего момента "ни одна из 60 с лишним стран, использующих эту вакцину, не сообщила о проблемах со свертываемостью крови ни во время клинических испытаний, ни в ходе применения препарата в Аргентине, Италии и Сан-Марино, "Спутником V" там вакцинированы почти 20 тыс. жителей (примерно 2/3 населения).

В Институте по социальной безопасности республики Сан-Марино заявили, что антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины "Спутник V" появились у 99% участников совместного исследования властей страны и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

С высокой оценкой российской вакцины согласен и австралийский вирусолог, консультирующий ВОЗ, Гэри Громанн. "Спутник" - очень хорошая вакцина, и это [суждение] основано как на результатах испытаний, так и на реальных данных. Этот препарат создан по такой же технологии, что и вакцины [британско-шведской компании] AstraZeneca ["Астразенека"] и [американской корпорации] Johnson & Johnson ["Джонсон энд Джонсон"], и с учетом того, что при применении последних мы регистрируем редкие случаи тромбоза, можно предположить аналогичное развитие ситуации и со "Спутником". Если их нет <...>, вакцина великолепна", - цитирует ТАСС слова специалиста.

По мнению ученых, "политика играет определенную роль в том, что "Спутник" пока не получил широкого распространения". "Это проявление неравенства. Мы должны знать обо всех вакцинах и понимать, как они действуют, чтобы не оказаться в закрытом магазине [с ограниченным ассортиментом]", - полагает эпидемиолог Кэтрин Беннетт из Университета Дикина. По ее словам, препараты, подобные российской вакцине, могут оказаться панацеей, но политика затрудняет принятие правильных решений.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину против коронавируса "Спутник V", российский препарат зарегистрировали почти 70 стран.

Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале Lancet. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V".