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США

Amnesty International требует снять обвинения с Джулиана Ассанжа

 Ольга Кепински
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Джулиан Ассанж. 2019 год
Джулиан Ассанж. 2019 год   -   Авторское право  Matt Dunham/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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Правозащитная организация Amnesty International призывает президента США Джо Байдена снять обвинения против Джулиана Ассанжа, считая их политически мотивированными. Об этом говорится в заявлении организации.

"Суд должен отклонить эту неискреннюю апелляцию, а президент Байден должен воспользоваться возможностью, чтобы снять эти политически мотивированные обвинения, ставящие под угрозу свободу СМИ и свободу выражения мнений", - приводятся в заявлении слова директора НПО по Европе Нила Муйжниекса.

Заявление опубликовано в преддверии апелляционных слушаний в Высоком суде Лондона по поводу решения не экстрадировать основателя организации WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа в США.

В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже. Ему инкриминируют преступления, связанные с крупным случаем раскрытия секретной информации.

Ассанж с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

В апреле 2019 года его задержали по запросу США. 4 января 2021 года суд в Лондоне постановил, что его выдача американским властям будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме. Американская сторона пытается оспорить это решение.