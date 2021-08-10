Европа: борьба с огнём и поджигателями

Почти две недели в Турции бушуют природные пожары. Власти заверяют, что большинство из них под контролем. Все усилия теперь направлены на борьбу с огнём в провинции Мугла.

По официальным данным, восемь человек стали жертвами стихии. Пострадавших - около тысячи. Бесчисленное количество обитателей местных лесов - животных, птиц - погибло.

Пожар близ курортного итальянского городка Кампомарино заставил сотни жителей и туристов спешно покинуть дома, отели кемпинги.

Огонь вплотную подошёл к железнодорожным путям. Из-за чего движение поездов по линии Пескара-Фоджа было остановлено.

Между тем, полиция Италии провела целую операцию по выявлению поджигателя. Изучив расположение очагов прошлых возгораний, правоохранители установили скрытые камеры по примерному маршруту его следования. Злоумышленником оказался 50-летний фермер. Он арестован.

Полыхает большой участок лесного массива на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией. Тушение сильно затрудняют 40-градусная жара и сильные ветры.