Теперь и в Латвии: из-за нелегалов введен режим ЧС на границе с Беларусью

Правительство Латвии ввело режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса. Власти объявили о "незамедлительном" усилении охраны границы, которое будет действовать три месяца. Чрезвычайное положение объявлено в трех приграничных административных районах - Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском, а также в городе Даугавпилсе.

Александр Соколов, заместитель начальника пограничной службы Silene: "В основном, все эти люди говорят по-арабски, поэтому с ними сложно общаться напрямую. Требуется переводчик. На данный момент в каждом случае переводчика в нашем распоряжении нет".

Теперь латвийским пограничникам разрешено применять в случае необходимости физическую силу и специальные средства для немедленного возвращения нарушителя границы в страну, из которой он незаконно проник в Латвию. Кроме того заявления от нелегалов о предоставлении им статуса беженца приниматься не будут.

Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии: "Этим решением мы практически закрываем латвийско-белорусскую границу на время чрезвычайной ситуации, и если кто-то захочет незаконно пересечь эту границу, то этого человека любезно, но в то же время со всей строгостью вернут обратно на ту территорию, с которой он прибыл".

Во вторник начальник Государственной пограничной службы Латвии сообщил, что ночью были задержаны еще 65 нарушителей границы, а всего за сутки - более 200. Как сообщается, мигранты прибывают из Беларуси большими группами и явно организованным потоком. А возможности приграничных центров размещения задержанных нелегалов уже исчерпаны.