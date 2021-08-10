Бразильские индейцы против Жаира Болсонару

Бразильские индейцы обвиняют президент Жаира Болсонару в преступлениях против человечности, геноциде и экоциде. Организация коренных народов Бразилии обратилась в Международный уголовный суд с просьбой провести расследование в отношении главы государства. В иске организации говорится, что система правосудия в Бразилии неспособна расследовать и судить эти преступления.

Активисты выразили уверенность, что с момента вступления в должность в 2019 году Болсонару проводит развернутую, систематическую и преднамеренную политику против коренных народов, что в частности усугубило последствий пандемии коронавируса в их общинах.

Истцы утверждают, что дождевые леса Амазонии уничтожаются под руководством президента, который сократил финансирование программ по защиты окружающей среды и открыл резервации индейцев и другие охраняемые территории для аграрного бизнеса и добычи полезных ископаемых.