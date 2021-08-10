Обещания восстановить остров Эвбея

Правительство Греции выделит 500 млн евро на помощь пострадавшим от лесных пожаров и восстановление нанесенного ущерба.

Огонь все еще бушует на острове Эвбея, где со стихией борются сотни пожарных. Власти страны говорят о бедствии беспрецедентных масштабов.

На заседании правительства премьер-министр Кириакос Мицотакис сообщил, что для восстановления острова Эвбея формируется специальный комитет. Он также уточнил: "До 150 тысяч евро получат те, чьи дома сгорели полностью либо разрушены, в том числе это срочные денежные депозиты в размере 20 тысяч, 12 тысяч и пяти тысяч евро, в зависимости от масштабов урона. Я напоминаю вам, что согласно нашей Конституции лесные массивы будут восстановлены в каждом уничтоженном огнем районе".

По словам главы правительства, пожары возникли из-за беспрецедентной жары и долгих месяцев засухи и сейчас их очень трудно потушить.

"Мы столкнулись с чрезвычайно сложной ситуацией. Она стала беспрецедентной из-за количества пожаров. С 1 по 8 августа в Греции вспыхнули 586 пожаров.", — заявил заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас.

На острове Эвбея огонь уничтожил 50 тысяч гектаров природных насаждений, и это самый значительный ущерб за последние годы.

"Лес полностью сгорел. К счастью, удалось спасти некоторые дома, потому что люди боролись с огнем изо всех сил. Простые люди, не пожарные, у нас тут больше никого не было", — говорит местный житель.

Критики правительства недовольны тем, что из-за приказов об эвакуации местные жители не смогли делиться информацией со спасателями, в результате чего нанесен огромный ущерб частной собственности.