Страны ЕС выступают за репатриацию афганских нелегалов

Ряд стран-членов ЕС выступили против запрета на высылку афганских нелегалов на родину, несмотря на опасность, которая может им там грозить в связи с военными успехами движения "Талибан". Соответствующее письмо направили в Еврокомиссию правительства Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании и Нидерландов. На фоне активизации действий радикалов Кабул ранее призвал Брюссель приостановить принудительные репатриации на три месяца.

Адальберт Янц, официальный представитель Еврокомиссии по внутренним делам, заявил: "Каждое государство-член ЕС самостоятельно должно оценивать ситуацию и решать, возможна ли высылка нелегалов в подобных условиях. При этом необходимо учитывать различные правовые принципы - принцип верховенства закона, основные права и свободы граждан. Но в законодательство ЕС это специально не регулируется".

Талибы уже контролируют пять из девяти столиц северных провинций Афганистан. Европейские страны опасаются, что на фоне обострения конфликта приостановка репатриаций побудит еще большее число нелегалов попытаться добраться до ЕС. С начала года из Евросоюза на родину были возвращены 1200 мигрантов из Афганистана. В 2020 году выходцы из исламской республики подали свыше 10% всех прошений об убежище в странах сообщества.