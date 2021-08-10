Отпуск - дело хлопотное

Тех, кто направляются в Нидерланды автотранспортом, ожидают проверки на дорогах. Полиция выборочно останавливает путешественников, что бы проверить у них наличие санитарного паспорта. В нем должны быть указаны данные о вакцинации, результаты теста на коронавирус, или сведения о перенесенном COVID-19. При отсутствии документа, туристам грозит штраф в размере 95 евро.

Направляющимся во Францию нужно иметь ввиду, что в этой стране для посещения ресторанов и музеев придется предъявить сертификат с QR кодом, подтверждающим иммунизацию. Впрочем, это касается и местных граждан. Посредством введения санитарных паспортов, власти намерены мотивировать французов сделать прививку от коронавируса и замедлить распространение инфекции.

Финляндия начала вакцинацию детей старше 12 лет. Они могут привиться без согласия родителей. Условие одно - медик, который введет препарат, должен определить - достаточно ли несовершеннолетний психологически созрел для принятия решения. Для иммунизации используют вакцины компаний Pfizer и Moderna.

На сухопутной границе США и Канады выстроились огромные очереди. С девятого августа канадские власти возобновили допуск в страну американцев. Что бы попасть в Канаду, граждане США должны пройти полный курс вакцинации и сдать тест на коронавирус.