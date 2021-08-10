Мечта Христо Явашева: Триумфальную арку "упакуют"

Мечты Христо Явашева становятся реальностью. В Париже начались работы по "упаковке" 50-метровой Триумфальной арки в золотисто-голубую материю. Это посмертный проект американского авангардиста болгарского происхождения, ушедшего из жизни в мае прошлого года.

В новом одеянии парижская красавица простоит чуть более двух недель - с 18 сентября по 3 октября - сам Христо воспринимал временный характер своих творений как вызов бессмертию искусства.

"Мы любим свою жизнь именно потому, что она не вечна. Когда вы понимаете, что что-то вам дано лишь на короткий период времени, ваше отношение к этому предмету меняется. Ткань - это такой элемент кочевничества, она напоминает нам о временности бытия.. Это словно палатка бедуина: она пробудет здесь некоторое время и исчезнет", - говорит Владимир Явашев, племянник художника.

Драпировка в 25 тысяч квадратных метров и перевязь - 3 тыс. метров троса красного цвета - обошлись поклонникам творчества Явашева в 14 млн евро. Никаких государственных субсидий для реализации проекта не потребовалось: хватило денег, вырученных за продажу оригинальных работ художника.

За свою жизнь он сам успел обернуть здание Рейхстага, парижский мост Пон-Неф и побережье в Сиднее