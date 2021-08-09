Пожары в Европе и в Сибири

Крупный лесной пожар удалось локализовать и остановить на самой границе Подгорицы, столицы Черногории, но полностью потушить его мешает сильный ветер. Пожары бушуют в балканской республике вот уже несколько дней. Пламенем охвачна возвышенность Мало-Брдо, в огненном кольце оказался Никшич, второй по величине город страны. Власти не исключают, что причиной возгорания стал поджог.

Турция сообщила, что почти все лесные пожары в стране потушены или взяты под контроль; остаются лишь два - в Миласе ​​и Кёйджегизе в провинции Мугла. За последние 12 дней были взяты под контроль или потушены 234 пожара в 47 провинциях.

Более 400 чловек эвакуированы в минувшее восресенье в провинции Кампобассо на юге Италии из-за пожаров, распространению которых способствует жаркая сухая погода. Десятки очагов возгорания зарегистрированы также в провинциях Апулия, Калабрия, Лацио и Кампанья.

Продолжается борьба с лесными пожарами и в Якутии (Республике Саха). В самом большом субъекте Российской федерации находится треть всех лесов страны. Огнём охвачены более 1,5 млн га территории.

Власти объявили режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с тем, что пожары приблизились к населённым пунктам. В республику переборошены дополнительные силы Минобороны и техника. Они помогут бороться со стихией.

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Челябинской области, смог накрыл Свердловскую область и достиг Республики Хакасия. В Красноярском крае задымлены 954 населенных пункта.