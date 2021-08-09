Каракас идёт на диалог с оппозицией

Правительство Венесуэлы и оппозиция в ближайшее время проведут переговоры. Об этом сообщил президент страны. Посредником выступит Норвегия.

Ранее Николас Мадуро отказывался вести диалог до отмены санкций США.

При Трампе, по словам главы Боливарианской республики, руководство "активно общалось с Белым домом", сегодня же "никакой связи с Вашингтоном у Каракаса нет".

Николас Мадуро, президент Венесуэлы: "У этого диалога с оппозицией уже есть документ, очерченный план. В настоящее время обсуждается повестка дня. Она содержит семь пунктов. Время и место встречи будут объявлены в ближайшие дни".

Некоторые аналитики полагают, что таким образом правящая партия пытается заработать очки в преддверии региональных выборов, намеченных на ноябрь.

Ранее власти анонсировали деноминацию боливара, надеясь справиться с гигантской инфляцией и вытянуть страну из грубоко экономического кризиса, который привёл к обнищанию населения.